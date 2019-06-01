Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подал в Горизбирком документы для участия в выборах главы города.

Как стало известно Gazeta.SPb, Беглов стал первым кандидатом, который подал документы о самовыдвижении, причем их у врио губернатора принимала специальная рабочая группа.

Все кандидаты на пост губернатора Петербурга обязаны предоставить необходимые документы в горизбирком до 18:00 1 июля. После проверки будет объявлено решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата.

Выборы губернатора Петербурга состоятся в сентябре 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что чиновники подсчитали, сколько денежных средств выделят в этом году на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Из смет следует, что событие «влетит в копеечку» — из бюджета выделят 608 млн рублей.