В Дзержинске прогремело два взрыва

Местные жители жалуются на отключение электричества.

Инцидент случился сегодня утром, 1 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальных сетях – они выкладывают фотографии и видеозаписи, на которых видны последствия взрывов.

По предварительным данным, все случилось на заводе в Нижегородской области. Сейчас над ним повисли клубы дыма. В домах поблизости выбило окна – люди утверждают, что у них также нет электричества. Его отключили в районе Чкалова-Чапаева примерно в половину 11 дня.

Второй взрыв прогремел со стороны заводов Заря или Свердлова – путаются местные жители. Пока что непонятно, есть ли пострадавшие и что стало причиной двух инцидентов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в деле о взрывы в академии Можайского появился первый подозреваемый. По предварительной версии, которая стала известна “Коммерсанту” благодаря источнику близкому к военным следователям, проводящим расследование, преподаватель академии может быть виновным во взрыве.