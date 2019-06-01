После взрыва в Дзержинске 19 человек пострадали, еще двое пропали без вести

На самом деле прогремело три взрыва, а не два. Фото: Вконтакте

На самом деле прогремело три взрыва, а не два. Фото: Вконтакте

Сразу 18 человек находятся в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Изначально сообщалось о двух взрывах на двух разных заводах, сейчас уточняется, что их было три и на одном – в «Кристалле».

Правительство Нижегородской области уверяет, что сейчас в больницы доставлены 19 человек. О состоянии одного человека ничего не говорится, все остальные получили серьезные травмы. Еще двоих разыскивают – об их месторасположении после взрыва ничего неизвестно, передают РИА Новости.

Пока что непонятно, с чем связано происшествие, но скорее всего дело в нарушении технологического процесса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в деле о взрывы в академии Можайского появился первый подозреваемый. По предварительной версии, которая стала известна “Коммерсанту” благодаря источнику близкому к военным следователям, проводящим расследование, преподаватель академии может быть виновным во взрыве.