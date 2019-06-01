Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 38 человек

Большая часть из них находится в состоянии средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Информацией поделились в пресс-службе МЧС России, передают РИА Новости.

Спасатели уверяют, что в больницы уже обратились 38 человек – четверо из них в тяжелом состоянии, 25 получили травмы средней тяжести, еще девять отделались легкими травмами. Пока что данных о погибших не поступало.

Также специалисты опровергли информацию о двух без вести пропавших.

Напоминаем, что все случилось на заводе «Кристалл» – там прогремели один за другим три взрыва. Очевидцы сначала сообщали о двух взрывах на разных предприятиях. В домах поблизости выбило окна, над предприятием нависли клубы дыма. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в СМИ писали: после взрыва в Дзержинске 19 человек пострадали, еще двое пропали без вести.