Зеленский поедет в Вашингтон на встречу к Трампу

Президент Украины уже поблагодарил главу Америки за то, что он помогает сохранить целостность страны.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. О том, что Владимир Зеленский получил приглашение от Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.

Глава страны сказала спасибо за инициативу и обещал обязательно приехать в Вашингтон. Также он надеется, что Украина и США продолжат сотрудничать и развивать взаимоотношения. Зеленский уверен, что Трамп поможет защитить Украину, ее суверенитет и независимость. В стране уже подписали законопроект, который предполагает передачу Украину вооружений и наделение ее статусом главного военно-политического союзника США.

«Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины»,

— цитирует Зеленского его пресс-служба.

Пока что непонятно, когда именно встретятся главы двух государств, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в США раскрыли детали санкций против «Северного потока — 2».