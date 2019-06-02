Неймар ответил на обвинения в изнасиловании

Футболист сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймар ответил на обвинения в изнасиловании и опроверг их, назвав «попыткой вымогательства».

В субботу, 1 июня, в СМИ появилась информация о том, что девушка, имя которой не называется, заявила том, что её изнасиловал Неймар. Она сообщила журналистам, что футболист изнасиловал её, когда она находилась в Париже.

Это произошло 15 мая, однако она подала заявление в полицию уже находясь в Бразилии, так как, по ее словам, находилась в состоянии эмоционального шоке и опасалась обращения в полицию за пределами родной страны.

Команда Неймара была удивлена такой новостью и сообщила о том, что футболисты накануне стал жертвой вымогательства, которое пытался совершить адвокат из Сан-Паулу, защищающий девушку.

Сам футболист опровергает обвинения. Отец Неймара заявил, что сделает все, чтобы вернуть сыну доброе имя.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка встречается с русским пранкером.