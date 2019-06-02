Медведев назвал позицию Украины по поводу Минских соглашений устаревшей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал комментарий относительно позиции Украины по договоренностям с Минском.

Он сообщил, что попытки Киева вернуть процессы, основывающиеся на соглашениях идут весте с устаревшей риторикой: «Вроде как они хотели бы возобновить определённые процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой», сообщает Медведев в интервью ВГТРК.

Также премьер-министр заметил, что те заявления, который сейчас все чаще звучат в Киеве, противоречат друг другу. Медведев подчеркнул, что Россия в этом вопросе не видит конкретных действий по данному направлению.

Он отметил, что со стороны Киева не очень предусмотрительно было обращать связь с Россией.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский поедет в Вашингтон на встречу к Трампу.