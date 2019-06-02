Глава ОКР опроверг информацию об отстранении России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию, связанную с публикацией газеты Times, в которой журналисты заявили о том, что сборную России могут не допустить на Олимпийские игры в Токио.
По словам Позднякова, подобная информация связана с предстоящим в июне советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), где будет рассматриваться восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Поздняков также отметил, что в случае если в деле Лысенко будут найдены нарушения, то вопрос будет рассматриваться о индивидуальной, а не коллективной ответственности.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что международная олимпиада по химии пройдет в Петербурге.
Участие в олимпиаде будут принимать команды из 29 стран. Впервые прибудут участники из Китая. В 2018 году в олимпиаде принимала участие всего 22 страны.