Международная олимпиада по химии пройдет в Петербурге

Задания разделятся на три тура. Фото: Pixabay

Задания разделятся на три тура. Фото: Pixabay

Впервые Санкт-Петербург примет международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии. В город приедут школьники из 29 стран мира.

В воскресенье, 21 апреля, в главном здании СПбГУ прошло торжественное открытие 53-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, пишет ТАСС.

СПбГУ впервые занимается организацией олимпиады, однако ранее она уже проходила в Москве.

Участие в олимпиаде будут принимать команды из 29 стран. Впервые прибудут участники из Китая. В 2018 году в олимпиаде принимала участие всего 22 страны.

Школьникам нужно будет пройти три этапа олимпиады. Первый этап дает уровень сложности заданий, который соответствует профильным химико-биологическим классам.

На втором этапе задачи будут сложнее и разделены на 5 подтем: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физическая химия и науки о живом.

И третий тур будет проходит в экспериментальном формате. Участники будут показывать умения в выполнении химического анализа веществ и проведут синтез по указанной методике.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские инженеры разработали ракету-антидрон.