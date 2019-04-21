Международная олимпиада по химии пройдет в Петербурге

Впервые Санкт-Петербург примет международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии. В город приедут школьники из 29 стран мира.
В воскресенье, 21 апреля, в главном здании СПбГУ прошло торжественное открытие 53-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, пишет ТАСС.
СПбГУ впервые занимается организацией олимпиады, однако ранее она уже проходила в Москве.
Участие в олимпиаде будут принимать команды из 29 стран. Впервые прибудут участники из Китая. В 2018 году в олимпиаде принимала участие всего 22 страны.
Школьникам нужно будет пройти три этапа олимпиады. Первый этап дает уровень сложности заданий, который соответствует профильным химико-биологическим классам.
На втором этапе задачи будут сложнее и разделены на 5 подтем: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физическая химия и науки о живом.
И третий тур будет проходит в экспериментальном формате. Участники будут показывать умения в выполнении химического анализа веществ и проведут синтез по указанной методике.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские инженеры разработали ракету-антидрон.