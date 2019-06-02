МИД РФ отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Включение российского журналиста Владимира Познера в базу данных сайта «Миротворец» и снос бюста Георгию Жукову в Харькове стали вызовом для новой власти Украины. Об этом в Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, новая власть Украины должна расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

Напомним, что сегодня, 2 июня, представители украинского Национального корпуса в ходе акции протеста против съезда политической партии «Доверяй делам» в Харькове, надели на бюст Жукова веревки и повалили его на землю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что журналист Владимир Познер попал в базу данных украинского интернет-ресурса «Миротворец».

По информации, размещенной на сайте, Познер попал в список за сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в Крым и участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины.