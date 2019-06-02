Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Российский журналист Владимир Познер попал в базу данных украинского интернет-ресурса «Миротворец».

По информации, размещенной на сайте, Познер попал в список за «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины в попытках легализации аннексии АР Крым».

Весной 2016 года на сайте «Миротворец» были опубликованы опубликовал списки журналистов, получивших аккредитацию на освещение событий на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого в адрес работников СМИ начали поступать угрозы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла жесткой критике политику сайта, назвав публикацию «прямым призывом к расправе над журналистами».

Отмечается, что «Миротворец» не является официальным ресурсом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Познер рассказал о трёх книгах, которые бы взял на необитаемый остров.