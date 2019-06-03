День России изменит расписание электричек 11 и 12 июня

День России отметят 12 июня. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин
День России отметят 12 июня. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Поезда пойдут во вторник как в пятницу, а в среду как в воскресенье.

Перенос выходных дней и празднование Дня России изменят график пригородных поездов Петербурга и Ленобласти, сообщили Gazeta.SPb в СЗППК 3 июня.

Электрички будут ходить 11 июня (во вторник) как в пятницу, а 12 июня (среда) как в воскресенье.

Изменения затронут Московское, Витебское, Финляндское, Балтийское и Северное направления ОЖД. Например, на Московском и Северном не станут курсировать составы 6016 и 6054 от Дачи Долгорукова до Тихвина и от Тихвина до Бабаево, зато запустят состав из Волховстроя-1 в Тихвин и обратно. В среду 12 июня участок Будогощь — Дача Долгорукова обслужит состав 6051, из Петербурга в Тихвин утром отправится № 6009, а в 16:45 из Тихвина в Обухово поедет состав 6019.

День России отмечают 12 июня, он является государственным праздником.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что по случаю Дня России по ОЖД поедут дополнительные “Ласточки”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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День России изменит расписание электричек 11 и 12 июня
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