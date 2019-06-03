Росконтроль взглянул магазинной живой рыбе в глаза

Продукцию проверили по 50 параметрам: паразитов не нашли, но здоровье “хромает”.

Специалисты Росконтроля решили изучить живую рыбу, которую в супермаркетах достают для покупателей из специальных аквариумов. Эксперты пришли с проверкой в “Ашан”, “Перекресток”, “Окей” и магазины других сетей.

Экспертизу провели по 50 параметрам — как на токсичность, так и на наличие живых паразитов. Проверку начали с глаз, затем перешли на само тело. Первые проблемы со здоровьем нашли у рыбы из “Ашана”, она страдала от грибка. У всех остальных рыб, кроме этой, нашли внешние повреждения — разрывы плавников, кровоизлияния, срывы покрова.

Содержание жира в рыбе указали только четыре производителя из шести — и все его завысили. В документации у каждой сети нашлись недочеты: где-то не указан производитель, где-то нет данных о пищевой ценности. Зато в рыбе не нашли паразитов, пестицидов и тяжелых металлов.

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