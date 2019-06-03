Петербуржцы примут участие в разработке проекта капремонта Рыбацкого моста

Беглов считает, что в данном случае необходимо спросить мнение горожан.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Подобным образом распорядился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов после того, как посетил МО «Рыбацкое».

На данный момент переправа находится в аварийном состоянии. Необходимо заменить железобетонное пролетное строение, а также сделать много чего еще, чтобы мост вновь стал безопасным. Беглов считает, что нужно спросить петербуржцев, каким они видят обновленный Рыбацкий мост. Проект вынесут на общественное слушание, где горожане смогут высказать свои предложения.

Напоминаем, что над проектом работают с 2018 года. Этот процесс может занять еще примерно год.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге Зеленый мост через Мойку отремонтируют почти за 500 млн рублей. Подрядчика не могли найти довольно давно – наконец отыскали подходящую компанию.