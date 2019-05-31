В Петербурге Зеленый мост через Мойку отремонтируют почти за 500 млн рублей

Завершился конкурс на подрядчика, которому предстоит отремонтировать Зеленый мост. На реконструкцию потратят около 500 млн рублей.

Подвели итоги тендера на капремонт в «Мостотресте». Сообщается, что ремонтные работы будет осуществлять компания «Возрождение».

«Возрождению» на ремонт через реку Мойку в Санкт-Петербурге выделят 497,5 млн рублей. С результатами аукциона можно ознакомиться за официальном сайте госзакупок. Данная компания, как выяснилось, захотела принять участие в конкурсе совершенно одна. Больше заявок не было. Так как компания подходила по всем параметрам, «Мостотрест» остановил свой выбор на ней.

Заметим, что до этого тендер проводили уже три раза. Отмечается, что полностью завершить ремонт на мосту подрядчик обязан до 20 мая 2020 года. Строителям придется избавиться от сколов и трещин на покрытии моста, а также заменить проржавевшие металлоконструкции.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.