Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Журналист и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с судебным иском против известного блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов).

По ее словам, она с ужасом наблюдает за развитием ситуации вокруг видеоблогера, которого «прессуют» за критику российских фильмов. Собчак также высказала мнение, что BadComedian способствует популяризации отечественного кинематографа. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.

«Благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают», — отметила Собчак.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что BadComedian думает о закрытии канала из-за судебных тяжб. Евгений Баженов рассказал, что с него требуют миллион рублей.

В начале 2019 года кинокомпания Kinodanz обратилась в суд из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Она требует, чтобы Баженов заплатил миллион рублей за нарушение объема цитирования в своем видео.