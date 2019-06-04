«ПетроДжаз» в Петербурге признан лучшим летним джазовым опен-эйр фестивалем страны

Также в топ-лучших вошли фестивали на открытом воздухе в Москве, Калининграде, Коктебеле, Сочи.

Рейтинг самых популярных опен-эйр фестивалей на отрытом воздухе в России летом был составлен по результатам анализа посещаемости мероприятий. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Лучшими были признаны фестивали “ПетроДжаз” в Петербурге, Chess & Jazz в Москве, Kaliningrad City Jazz в Калининграде, Koktebel Jazz Party в Коктебеле, Sochi Jazz Festival в Сочи, Джазовые сезоны в Горках Ленинских в Московской области, фестивали Ural Terra Jazz и EverJazz в Свердловской области и Джаз в Струковском в Самаре.

Согласно собранным данным, летние фестивали ежегодно посещают более полумиллионная человек. Стоимость таких мероприятий от 100 рубле до 2,5 тысяч рублей. В Петербурге летний фестиваль можно посетить бесплатно.

Напомним, что традиционный фестиваль “ПетроДжаз” в этом году будет проходить в Северной столице 13 и 14 июля на площади Островского.

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