Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в чайных пакетиках

Продукты проверяли по 178 показателям качества и безопасности. Фото: https://pixabay.com
Продукты проверяли по 178 показателям качества и безопасности. Фото: https://pixabay.com

Проверки подвергли самые популярные среди россиян пакетированные чаи.

Всего было проверено 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Об этом сообщают в Рсокачестве. Так, в результате проведённого исследования, было установлено, что в целом пакетированный чай приемлем для употребления. Серьёзные нарушений, а также красителей, ароматизаторов, песка и примесей не обнаружили ни в одном чае.

Продукты проверяли по 178 показателям качества и безопасности. Так, в 11 пакетированных чаях были обнаружены группы бактерий кишечной палочки. Также представители двух марок были с плесенью, которая превышала допустимо максимальный уровень в 3-4 раза.

“Важным моментом является качество сырья, соблюдение условий хранения чая, расфасованного в пакетики и коробки. В рамках спецпроекта чаи были исследованы на дрожжи, плесени, афлатоксин B1 и БГКП, а также на содержание влаги, избыток которой позволяет развиваться плесеням. Содержание плесени в чае допустимо в количестве не более 10^3 КОЕ на 1 г. В пакетированном чае Dilmah обнаружено плесеней в три раза больше максимально допустимого уровня, а в пакетированном чае “Краснодарский” – в четыре раза больше”, — сообщили в Роскачестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые развенчали миф о влиянии капусты на рост груди.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
роскачество чай
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