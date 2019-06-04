К «Алым парусам» на Неве появится более 140 понтонов

Алые паруса. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова
Алые паруса. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Ко дню выпускников на Неве установят площадки для праздничного салюта из 140 понтонов. Конструкцию будут сооружать военные инженеры ЗВО.

Работы по установке инженерно-саперные подразделения Западного военного округа начали уже сегодня, 4 июня. Первые 15 понтонов были спущены на воду этой ночью.

Установку остальных площадок планируют завершить 15 июня. Отмечается, что в этом году «Алые паруса» будут проводиться 23 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга.

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города. Движение речного транспорта будет ограничено по Зимней канавке на участке от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста с 18:30 22 июня до 05:00 23 июня, а также с 19 часов 23 июня до 05:00 24 июня.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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