К «Алым парусам» на Неве появится более 140 понтонов

Ко дню выпускников на Неве установят площадки для праздничного салюта из 140 понтонов. Конструкцию будут сооружать военные инженеры ЗВО.
Работы по установке инженерно-саперные подразделения Западного военного округа начали уже сегодня, 4 июня. Первые 15 понтонов были спущены на воду этой ночью.
Установку остальных площадок планируют завершить 15 июня. Отмечается, что в этом году «Алые паруса» будут проводиться 23 июня.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга.
Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города. Движение речного транспорта будет ограничено по Зимней канавке на участке от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста с 18:30 22 июня до 05:00 23 июня, а также с 19 часов 23 июня до 05:00 24 июня.