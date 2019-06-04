Facebook выпустит путеводитель по Санкт-Петербургу

В гид войдут как классические достопримечательности, так и кафе и креативные пространства.

Туристы, собирающиеся в Санкт-Петербург, получат от социальной сети Facebook путеводитель по городу, сообщает Piter.Tv 4 июня. Гид построят на базе рекомендаций в группах соцсети.

Это не первый подобный проект Facebook: соцсеть уже опубликовала такие путеводители для Лиссабона (Португалия), Лейпцига (Германия), Осло (Норвегия) и Бордо (Франция). Гиды выпускают на двух языках: английском и страны, где город находится.

В гид войдут как классические достопримечательности Петербурга, такие как Эрмитаж и Медный всадник, так и популярные кафе и креативные кластеры Северной столицы. Он должен появиться на специальной сайте, на который можно попасть по этой ссылке.

В 2018 году Санкт-Петербург посетило свыше 8 млн туристов, около 4 млн приехали из-за рубежа, по данным Смольного.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге приехал актер Стивен Сигал.