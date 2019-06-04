Выходы “Василеостровской” и “Балтийской” получили подрядчика и цену

Два вестибюля обойдутся Петербургу в 181 млн рублей. Фото: pixabay.com

Два вестибюля обойдутся Петербургу в 181 млн рублей. Фото: pixabay.com

Новые вестибюли станций метро Санкт-Петербурга должны заработать следующей осенью.

В КРТИ Санкт-Петербурга поручат компании “Ленметрогипротранс” построить вторые вестибюли “Балтийской” и “Василеостровской”, следует из материала на сайте госзакупок от 4 июня. Компания оказалась единственном участником государственного конкурса.

Второй выход “Балтийской” появится у перекрестка Обводного и Измайловского. Вестибюль оборудуют четырьмя эскалаторами. Здание должны сдать до 9 сентября 2020 года. Новый вестибюль “Василеостровской” появится на 11-ой линии и тоже должен быть сдан в сентябре 2020-го.

Санкт-Петербург заплатит за два вторых вестибюля 181 млн рублей. “Василеостровская” требует на 1 млн больше Балтийской.

По данным метрополитена, в месяц через “Балтийскую” проходит около 1,5 млн человек. “Василеостровская” является самой загруженной станцией “зеленой” ветки и принимает свыше 2 млн человек в месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге в метро появятся 800 новых вагонов.