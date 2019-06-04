Из Петербурга запустят туристический поезд в Арктику. Едет 91 человек

Может, из окна поезда будет именно такой вид. Фото: pixabay

Может, из окна поезда будет именно такой вид. Фото: pixabay

В направлении Арктики будет следовать новый поезд из Санкт-Петербурга. Конечная станция – норвежский Осло.

Поезд отправится из Северной столицы, как бы это не звучало, на север. Туристический состав прибывает в конечную точку своего маршрута – столицу Норвегии Осло.

Сообщается, что поезд состоит из девяти вагонов и имеет название — Zarengold, это переводится, как «царское золото». Поезд с туристами отъедет уже 5 июня. Первой остановкой будет Петрозаводск. Потом будут Соловецкие острова и Мурманск.

Известно, что длительность поездки составит 11 дней. Известно, что на первом поезде поедут 91 турист. Это будут граждане Германии, Швейцарии, Люксембурга, Австрии, США и других стран.

Отметим, недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает создание перечня портов, где туристы из-за рубежа смогут высаживаться на берег и любоваться достопримечательностями.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.