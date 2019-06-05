В Коневском монастыре отреставрируют дом работников фермы

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Фото: konevets.ru
Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Фото: konevets.ru

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию на реставрацию жилого дома для работников фермы, входящего в комплекс объектов Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. По итогам рассмотрения было выдано положительное заключение.

В ходе работ планируется восстановить исторический облик здания, полностью заменить полы, перекрытия, стропильные конструкции крыш, а также усилить части несущих кирпичных столбов и восстановить стены.

Реставрация исторической кладки будет выполняться так называемыми «консервативными» методами – с помощью вычинок, докомпоновок кирпича и шовного раствора.

Отмечается, что после реконструкции общая площадь объекта достигнет 1165,3 кв.м.

Также проектом ООО «Коневские Реставрационные Мастерские» предусмотрены и другие реставрационно-восстановительные работы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступил к реставрации фонтана на улице Замшина в Любашинском саду.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
главгосэкспертиза коневский монастырь реставрация
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