База данных ГИБДД сбоит по всей России

Точных сроков устранения неполадок специалисты пока не назвали. Фото: pixabay.com

Точных сроков устранения неполадок специалисты пока не назвали. Фото: pixabay.com

Автовладельцы не могут зарегистрировать или снять с учета свои машины.

В информационной системе ГИБДД произошли сбои, которые мешают ее нормальной работе на территории всей России, сообщает ТАСС 4 июня, ссылаясь на правоохранительные органы.

Неполадки не дают пользователям зарегистрировать машины или снять их с учета. Проблема должна быть решена в ближайшее время, но конкретных сроков специалисты пока не назвали.

ФИС используют в Госавтоинспекции с 2016 года; сервис обрабатывает данные поступающие из подразделений ГИБДД РФ.

Среди сервисов ГИБДД на сайте МВД работают онлайн-проверки автомобиля, водителя и штрафов, накопленных за нарушения ПДД. На официальном сайте ГИБДД пока нет информации о возможных неполадках в работе ФИС.

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