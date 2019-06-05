За пустые здания на Невском мошенники получили 100 млн рублей

В квартирах злоумышленников уже нашли мобильники с данными и печати. Фото: Яндекс.Карты, Невский проспект
В квартирах злоумышленников уже нашли мобильники с данными и печати. Фото: Яндекс.Карты, Невский проспект

Трое злоумышленников отдали помещения под залог, подделав документы.

Трое злоумышленников отдали в залог чужие помещения и получили за это крупную сумму денег, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 5 июня. Следствие установило, что группа использовала поддельные документы и смогла получить преступным путем 100 млн рублей.

Во вторник 4 июня полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых. По данным правоохранителей Петербурга злоумышленники отдали чужие пустовавшие помещения на Невском проспекте фирме “Гарант ФинКом”. В квартирах злоумышленников уже провели обыски и нашли улики, которые представляют интерес для следствия: печати, мобильники. В полиции Санкт-Петербурга уже возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге признали незаконным проект реставрации Русского музея.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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