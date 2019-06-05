Хирурги СПбГПМУ успешно пришили отрубленные пальцы 8-летнему мальчику

4 июня в четвертом микрохирургическом отделении Педиатрического университета петербургские хирурги провели успешную операцию травмированному мальчику из Карелии. При поступлении в медучреждение у ребенка были полностью отрублены 2 пальца и мягкая часть третьего.

Хирурги Педиатрического университета (Борис Львович Севрюгов и Роман Николаевич Полозов) провели 10-ти часовую операцию, в ходе которой специалистам удалось сшить сухожилия, а также нервы и сосуды — вплоть до мельчайших диаметром в 0.5 мм.

По словам заведующего кафедрой хирургических болезней детского возраста вуза Димитрия Димитриевича Купатадзе, в двух пальцах удалось полностью восстановить кровообращение, соединить все ткани.

По прогнозам медиков, вероятность полного восстановления функций поврежденной руки ребенка — около 80%. На третьем пальце врачам удалось выполнить пластику мягких тканей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Мариинской больнице проведена уникальная операция на легкие.