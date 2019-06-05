ОСК потратит на переезд в Петербург минимум миллиард

Это может произойти уже в 2020 году.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. О предстоящем переезде рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Он отметил, что он сам собирается переезжать из Москвы в Санкт-Петербург, что может произойти уже в следующем году. Проблема в том, что на эти цели пока нет средств. Рахманов рассказал, что для начала нужно найти подходящее здание и обговорить с владельцем условия аренды или покупки. Затем понадобится время, чтобы привести помещение в порядок и подготовить его.

«Нам нужны линии закрытой связи, поскольку мы работаем с государственными секретами»,

— объяснил президент ОСК изданию «Фонтанка».

Перебираться в Петербург планируют все специалисты, работающие в корпорации. На переезд нужны деньги и время.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Путин обсудил с Полтавченко развитие судостроения в России.