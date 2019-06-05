За проходную у старинного Обуховского сталелитейного завода оштрафовали “Алмаз-Антей”

ООО “Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО Алмаз-Антей” не согласовал свои действия с КГИОП.
Штраф компания получила в размере 100 тысяч рублей, сообщают сегодня в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.
“Алмаз-Антей” решил разместить проходную у исторического здания Обуховского завода. Как стало известно, земельный участок 318 на проспекте Обуховской Обороны находится в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, также считается объектом культурного наследия.
Однако объект капитального строительства был все же размещен на территории без согласования КГИОП.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга снесли ларек и пекарню.