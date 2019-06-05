К “Газпром Арене” в Петербурге прибавится еще и “Тинькофф Арена”

Арена в Приморском районе начала свою работу в 2018 году. Фото: https://www.youtube.com
Арена в Приморском районе начала свою работу в 2018 году. Фото: https://www.youtube.com

На арене будет отдельный вход для клиентов банка.

Строительство нового комплекса не планируется, а вот переименование старой арены будет. Так, банк подписал трёхлетнее соглашение с концертно-спортивным комплексом “М-1 Арена” о его переименовании, сообщает “Форпост Северо-Запад”.

Дополнительный вход будет доступен всем клиентам банка.

Напомним, что арена в Приморском районе начала свою работу в 2018 году. Общая площадь объекта составляет 12 тысяч квадратных метров, зрительный зал вмещает до пяти тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что название стадиона на Крестовском острове теперь запатентовано Газпромом.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
“М-1 Арена” “Тинькофф Арена” Газпром арена
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