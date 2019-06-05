К “Газпром Арене” в Петербурге прибавится еще и “Тинькофф Арена”

Арена в Приморском районе начала свою работу в 2018 году. Фото: https://www.youtube.com

Арена в Приморском районе начала свою работу в 2018 году. Фото: https://www.youtube.com

На арене будет отдельный вход для клиентов банка.

Строительство нового комплекса не планируется, а вот переименование старой арены будет. Так, банк подписал трёхлетнее соглашение с концертно-спортивным комплексом “М-1 Арена” о его переименовании, сообщает “Форпост Северо-Запад”.

Дополнительный вход будет доступен всем клиентам банка.

Напомним, что арена в Приморском районе начала свою работу в 2018 году. Общая площадь объекта составляет 12 тысяч квадратных метров, зрительный зал вмещает до пяти тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что название стадиона на Крестовском острове теперь запатентовано Газпромом.