В Хабаровском крае мужчина 33 года смог прожить без паспорта

Его мать не зарегистрировала его при рождении. Фото: https://regnum.ru

Его мать не зарегистрировала его при рождении. Фото: https://regnum.ru

В России всего может проживать от десятков тысяч до миллиона людей в подобной ситуации.

Спустя 33 года мужчина, живущий в селе Известковом Амурского района, обратился в районный отдел по вопросам миграции. Об этом сообщают “Известия”. Документа, удостоверяющего личность, у него не было, так как его мать не зарегистрировала его при рождении.

Однако сотрудникам полиции удалось найти запись в журнале родильного дома. Выяснилось, что он родился в селе Высокогорном Ванинского района.

По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, на 2018 год людей, у которых нет документов, по разным данным, от десятков тысяч до миллиона. Помимо этого, есть и люди без гражданства. Только в Крыму проживает от двух до четырёх тысяч человек втакой ситуации.

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