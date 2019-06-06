Разводку Ладожского моста перенесли из-за жары

Разводка Ладожского моста, расположенного на федеральной трассе «Кола», в четверг, 6 июня, осуществляться не будет. О переносе сроков сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причиной переноса сроков стала жара в Петербурге и Ленобласти.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Западное УГМС») 6 июня 2019 года на территории Ленинградской области ожидается повышение температуры воздуха до +32 ºС.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

«В связи с превышением допустимых температур разводка Ладожского моста перенесена на 7 июня в период с 00:00 до 01:00», отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ПМЭФ стал причиной 5-километровой пробки на Пулковском шоссе.