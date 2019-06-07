Редкие машины и мотоциклы съедутся в Кронштадт

На мероприятии будут работать барахолка и аукцион. Фото: http://forthotel.ru

На мероприятии будут работать барахолка и аукцион. Фото: http://forthotel.ru

“Пикник на обочине” покажет гостям Аквабайк шоу и устроит барбекю.

В субботу 8 июня на Форте Константин откроют фестиваль Roadside Picnic Fest, что может переводиться с английского как «Пикник на обочине». Машины и мотоциклы приедут в Кронштадт на пикник уже в 10-ый раз.

Гостям мероприятия обещают лекции и семинары на автомобильную тему. На пикнике заработает барахолка, аукцион и выставка раритетных авто. Развлекать гостей позвали диджеев и музыкальные группы.

В программе пикника стоит Аквабайк шоу на воде. Для гостей откроют зону барбекю.

Мероприятие начнется в 13:00. Билеты стоят от 400 до 1400 рублей, а в день мероприятия цена составит 500 рублей. Для инвалидов, ветеранов и детей до 12 лет вход свободный.

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