Вице-губернатор Евгений Елин: ПМЭФ — это показ мод

Пресс-секретарь Беглова рассказала в новом видео об итогах первого дня форума в Петербурге.

Пресс-секретарь Александа Беглова Инна Карпушина 7 июня опубликовала в своем telegram-канале “Барышня в Смольном” новое видео с площадки ПМЭФ, снятое в четверг. В нем она рассказала о достижениях властей Санкт-Петербурга в первый день экономического форума и пообщалась с вице-губернатором Евгением Елиным.

Карпушина упомянула рассказала о договоре Петербурга и РЖД, о котором Gazeta.SPb ранее рассказывала подробно, и о развитии Кронштадта. Евгений Елин опередил вопрос пресс-секретаря и сразу сказал, что о том, сколько контрактов заключил Петербург за первый день, спрашивают лишь те, кто не понимают смысла мероприятия.

Елин сказал: “Конгресс — это показ мод. Вас никогда не интересует сколько было куплено нарядов на показе. Форум носит для нас совсем другой смысл. А) — мы хотим показать, чего мы наделали. Во-вторых, мы хотим посмотреть, что сделали другие. И самое главное — мы хотим узнать, что люди, которые пришли на форум, думают о нашей продукции”.

Вице-губернатор рассказал, что власти Петербурга продолжают переговоры с “Почтой России” об устройстве почтового квартала в Кронштадте и использовании зданий, которые находятся в собственности предприятия. Пока что ничего конкретного о результатов этих переговоров он не сообщил — возможно, об этом станет известно сегодня.