Петербуржец начал драку с мигрантами на Васильевском острове

Трое киргизов оказались в больнице после драки. Фото: pixabay.com
Трое киргизов оказались в больнице после драки. Фото: pixabay.com

У мужчины с собой имелся нож и он не замедлил им воспользоваться.

На Васильевском острове Санкт-Петербурга в воскресенье произошла драка, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 7 июня.

В полицию обратилась жительница Василеостровского района Петербурга. Она рассказала, что на Весельной улице возник конфликт с участием шести человек. Его зачинщиком стал житель Санкт-Петербурга. У него под рукой оказался нож, и он не замедлил им воспользоваться. После драки трое киргизов оказались в больнице.

Самого виновника драки уже арестовали, передают в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. У него лишь ушиблена голова. В полиции возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге у парка 300-летия утонула школьница.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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