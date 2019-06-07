Дорога между ЗСД и Витебским уберет пробки на юге Петербурга

Беглов доволен складывающимся партнерством ВТБ и Петербурга. Фото: gov.spb.ru
Беглов доволен складывающимся партнерством ВТБ и Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Беглов и Костин обсудили партнерство Петербурга и ВТБ Банка на ПМЭФ.

Беглов 7 июня подписал на ПМЭФ договор о строительстве участка, который соединит ЗСД с Витебским проспектов в Санкт-Петербурге. В Смольном считают, что это серьезно повысит комфорт дорожной инфраструктуры в Петербурге.

Проект реализует вместе с ВТБ Банком. Беглов уверен, что участок дороги снизит нагрузку на Московский и Фрунзенский районы Петербурга, где каждое утро регистрируют пробки.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин обсудил с Бегловым расширение аэропорта Пулково. Кроме этого врио губернатора Петербурга надеется на расширения спектра услуг по Единой карте петербуржца — ее выпускает именно ВТБ.

ЗСД имеет длину в 46,6 км. Движение по всем строившимся направлениям открыли в 2016 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Петербург и РЖД договорить о будущем электричек.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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