ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Восточно-Китайском море

В России отрицают свою вину.

Все случилось утром сегодня, 7 июня. В Восточно-Китайском море чуть не столкнулись российский и американские судна. Военные США считают, что во всем виноваты россияне, называя поведение экипажа «небезопасным».

По предварительным данным, американский крейсер Chancellorsville, не предупреждая, пересекло курс противолодочному кораблю России. После этого «Адмирал Виноградов» был вынужден совершить маневр, чтобы избежать столкновения.

ВМС США убеждают, что российский корабль подплыл к их крейсеру слишком близко. В Минобороны РФ убеждают, что «Адмирал Виноградов» приблизился на расстояние 50 метров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку». Этот летательный аппарат способен перемещаться в космосе, атмосфере или воде на высоких скоростях как камень, бесконечно скользящий по слою льда почти без трения.