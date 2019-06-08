Систему “Умный город” в Пушкинском районе Петербурга будут развивать за 1 млрд рублей

Для реализации проекта планируют исползать мировые практики. Фото: https://www.gov.spb.ru
Для реализации проекта планируют исползать мировые практики. Фото: https://www.gov.spb.ru

Соглашение о намерениях подписали на ПМЭФ “СТАРТ Девелопмент”, Университет ИТМО и Сбербанк.

Внедрение системы предполагает развитие социально-экономической сферы в районе Петербурга, а для развития использовать технологи. “Умный город”, переедает телеканал “78”.

Для реализации проекта планируют исползать мировые практики и уже на первом этапе создать три информационные системы. Это будут — Центр имущественных отношений, Цифровой генеральный план развития региона, Центр жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства.

Власти города планируют оказать содействие при реализации проекта и его подготовке. В рамках соглашения компанией “СТАРТ Девелопмент” вложит в цифровые проекты в Пушкинском районе около 1 млрд рублей. Проект планируют реализовать уже к 2023 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появится пансионат для пожилых за миллиард рублей.

Для реализации проекта планируют исползать мировые практики. Фото: https://www.gov.spb.ru

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
«Умный город» ПМЭФ - 2019 Пушкинский район
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