Смольный и «Газпром» обсудили реконструкцию теплосетей в Петербурге

От города присутствовал Беглов, от
От города присутствовал Беглов, от "Газпрома"- Миллер. Фото: Рixabay

Правительство Петербурга и ПАО «Газпром» в рамках ПМЭФ-2019 обсудили возможность участия компании в проекте реконструкции теплосетей в Пушкинском и Колпинском районах города. Не исключено, что Смольный может предложить «Газпрому» выступить в качестве концессионера.

При таком формате договора, город займется тарифной политикой и поддержкой проекта из бюджета, чтобы «Газпром» смог получить обратно свои вложенные деньги, сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Ленинградская область подписала на ПМЭФ-2019 инвестиционные соглашения на общую сумму 1 триллион рублей.

В рамках форума Ленобласть подписала 45 соглашений. Инвестиционный портфель региона пополнился на общую сумму 999,6 млрд рублей.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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