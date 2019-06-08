На проспекте Стачек автомобиль насмерть сбил женщину

В Петербурге на проспекте Стачек мотоцикл не справился с управлением и врезался в разделительный забор. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел около 17:00.

По предварительной информации, «байк» вынесло на встречную полосу, в результате чего, пассажирка вылетела на проезжую часть прямо под колеса иномарки.

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Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

От полученных травм женщина скончалась на месте. Мотоциклист скрылся с места происшествия. Полицейские опрашивают свидетелей и устанавливают личность преступника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что маленький мальчик оказался на три дня заперт с мертвым отцом в квартире в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщают очевидцы, отец ребенка внезапно умер, а мать в это время находилась на даче.

Мальчик оказался заперт в квартире с трупом отца на три дня. Чтобы привлечь к себе внимание, ребенок начал кричать и сбрасывать в открытое окно предметы.