Грузовик лежит на боку у Зеленогорского шоссе, водителя нет

Причины аварии остаются неизвестными. Фото: https://vk.com/spb_today
Причины аварии остаются неизвестными. Фото: https://vk.com/spb_today

Полиция прибыла на место ДТП — а машина “Реанимации” уже уехала.

Грузовой автомобиль лежит на боку за пределами дороги на Белоостров, сообщили очевидцы в социальной сети 8 июня в субботу. Свидетель выложил видео с место происшествия: грузовик сошел с Центральной улицы (поворот с Зеленогорского шоссе).

На видеозаписи видно, что недалеко от фуры припарковался полицейский автомобиль. Очевидец передает в соцсети, что водителя рядом с грузовой машиной он не увидел.

Причины аварии остаются неизвестными: сегодня в Петербурге и Ленобласти 30 градусов тепла, асфальт сухой. Другие очевидцы в социальной сети передают, что в 19:20 к месту авария подъехала машина “Реанимации” — возможно, водитель серьезно пострадал и его увезли медики.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что полиция задержала виновника ДТП на Стачек.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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