Дзюба забил четыре мяча в матче России против Сан-Марино

Россия - Сан-Марино - 9:0. Фото:
Россия - Сан-Марино - 9:0. Фото: "Зенит"

Сборная одержала самую крупную победу в своей футбольной истории.

В отборочном матче на Чемпионат Европы-2020 сборная Россия одержала крупнейшую победу в своей футбольной истории. Россияне 8 июня обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

Население Сан-Марино составляет немногим больше 33 тысяч человек. Для сравнения, даже в небольшом, по меркам России, Пскове живет более 200 тысяч.

Игрок ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Артем Дзюба забил за матч четыре мяча — мог бы забить пять, но не сумел реализовать одно из двух пенальти.

Прошлая крупная победа с отрывом в семь очков была одержана опять же в игре с Сан-Марино в 1995 году. Счетом 7:0 россияне в 2015 году отметились и в игре с Лихтенштейном.

Сейчас у России 6 очков по итогам трех матчей. Сборная находится в одной группе с Бельгией, Кипром, Казахстаном и Шотландией.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о шансах Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги Чемпионов на “Газпром-арене”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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