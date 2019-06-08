Петербург или Мюнхен: УЕФА выбирает стадион для финала Лиги чемпионов

Немецкая “Альянц Арена” вмещает больше людей, а на счету “Газпром-арены” — хороший Чемпионат мира.

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен уверен, что у Петербурга есть шанс провести финал турнира Лига Чемпионов 2020/2021, о чем он заявил на ПМЭФ в пятницу 7 июня.

Союз футбольных ассоциаций Европы выбирает между Россией и Германией. Если УЕФА выберет Мюнхен, то матч пройдет на “Альянц Арене”. Вместимость этого стадиона составляет от 67 до 75 тысяч человек. Его открыли 14 лет назад в 2005 году. Он уже принимал матчи Кубка УЕФА, Лиги Чемпионов, ЧМ-2006. В 2020-ом на нем пройдет несколько игр Чемпионата Европы.

В Петербурге финал Лиги Чемпионов может принять конечно же “Газпром-арена”. Вместимость стадиона меньше: до 64 тысяч человек на футбольных матчах. Его открыли в 2017 году и он уже принял игры Кубка Конфедераций и ЧМ-2018. Прошлогодний чемпионат мира УЕФА назвали одним из лучших в истории, как отметили на специальном заседании в Смольном, так что стадион действительно могут выбрать для проведения еще одного турнира. Окончательное решение вынесут в сентябре.

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