Невзоров выступил «на подтанцовке» у Шнурова

В рамках ПМЭФ ежегодно проходят закрытые вечеринки, на которых традиционно выступает группа «Ленинград». После второго дня формы состоялось такое мероприятие.

Музыкант Сергей Шнуров выступил перед присутствующими. Группа «Ленинград» исполнила несколько своих хитов, в том числе «Супер гуд», «Бомба», «Ч.П.Х.» и некоторые другие.

Однако песню «Любит наш народ» Сергей Шнуров объявил специально для своего друга журналиста Александра Невзорова. Кроме того, он пригласил его на сцену «подплясывать». Журналист согласился и немного подвигался на сцене в ритм музыке. Также он бил в барабан под другой трек Шнурова.

Видеозапись с концерта с фрагментами выступления группы Александр Невзоров опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

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