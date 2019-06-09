По данным Минздрава, в ДТП в Сочи пострадало 26 человек

В Министерстве здравоохранения по Краснодарскому края сообщают, что в результате массового дорожно-транспортного происшествия пострадало 26 человек.

В воскресенье, 9 июня, на перекрестке улицы Старообрядческой и Таврической улицы в городе Сочи произошло столкновение двух экскурсионных автобусов, передает «Интерфакс».

На месте аварии работают 19 бригад скорой для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим. Известно, что двое человек находятся в тяжелом состоянии, трое из пострадавших — дети. В общей сложности за медицинской помощью обратилось 26 человек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, автобус марки «Мерседес» направлялся из Олимпийского парка в горный кластер, в нем находилось 18 человек. Автобус не уступил дорогу при въезде на главную, в результате чего произошло столкновение с автобусом «Yutong», в котором было 20 человек. Один из автобусов перевернулся.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Шоссейной погиб водитель, двое пассажиров в тяжелом состоянии.