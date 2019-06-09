В Петербурге сосед по общежитию ударил ножом иностранца за упрек

В одном из общежитий Санкт-Петербурга произошла поножовщина между двумя иностранными студентами.

Известно, что в субботу, 8 июня, между 24-летним студеном из Туниса и 40-летним студентом из Ирака произошел конфликт. Молодой товарищ зашел в комнату к старшему, когда тот готовил ужин. Гость в ходе разговора заявил, что товарищу не стать хорошим преподавателем русского языка, так как он плохо на нем разговаривает, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на личные источники.

В ответ на оскорбления студент не сдержался и ударил уроженца Туниса кухонным ножом. Пострадавший был госпитализирован в Покровскую больницу в Санкт-Петербурге с рваной раной на предплечье.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Бокситогорске женщина пошла в гости, где её избили и похитили ювелирные украшения и наручные часы.