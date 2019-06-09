В Бокситогорске женщина пошла в гости, где её избили

В полицию Бокситогорского района в субботу, 8 июня, поступила информация о госпитализации женщины 1982 года рождения.

По предварительным данным, днем ранее она находилась в гостях у мужчины 1968 года рождения. Он применил к ней физическую силу для того, чтобы совершить хищение часов и ювелирных изделий, принадлежавших пострадавшей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У женщина зафиксирована тупая травма живота, ушиб грудной клетки и других частей тела, при этом она находилась в удовлетворительном состоянии. Пострадавшая была госпитализирована из собственной квартиры в доме 3 по улице Городской в Бокситогорске.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по месту его жительства. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе разбойники выбили входную дверь и избили хозяев дома.