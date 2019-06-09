Партия Зеленского «Слуга народа» представит список из 100 кандидатов на выборах в Раду

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com

В Киеве партия «Слуга народа» в присутствии президента Украины Владимира Зеленского объявило о досрочных выборах в Верховную Раду.

Сообщается, что в воскресенье, 9 июня партия «Слуга народа», осуществляющая свою деятельность на территории государства Украины, представила своих кандидатов, которые будут представлять её интересы в Раде. Имена кандидатов на выборы были названы на съезде в Киеве, куда также прибыл Зеленский.

Известно также, что в течение 30 дней «Слуги народа» будут принимать предложения, поступающие от народа. То есть, можно назвать своего кандидата, и, может быть, партия внесет его в свой список.

Также на мероприятии в Киеве была озвучена программа «Слуг народа», пока только известно, что она будет поддерживать концепцию либертарианства.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Безруков посчитал «страшной» жару в Петербурге и рассказал об этом подписчикам.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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