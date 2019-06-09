Девушка умерла после удара током на крыше электрички

Жительницу Ленобласти сняли с поезда между Вырицей и Слудицами.

Молодая девушка умерла после удара током в Гатчинском районе Ленобласти, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 9 июня. Девушка залезла на крышу электрички в воскресенье 8 июня.

“Зацеперша” попала на электричку между Вырицей и станцией Слудицы. Ее ударило током на крыше. 21-летняя девушка умерла не сразу: когда ее сняли с вагона, она была еще жива, но не дожила до прибытия медиков. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Сейчас полицейские Ленобласти уточняют обстоятельства происшествия и допрашивают свидетелей.

Средняя скорость пригородных поездов составляет от 80 до 100 км/ч. Вероятно, девушка надеялась проехать без билета.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге спор между туристами перерос в поножовщину.