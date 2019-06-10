Понедельник в Петербурге обещает быть облачным

После аномальной для Петербурга 30-ти градусной жары, заставшей жителей города на выходных, первый день рабочей недели обещает быть облачным и прохладным.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июня в Северной столице будет наблюдаться небольшая облачность, а также умеренный западный и юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +20…+22 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители Петербурга потянулись на пляжи в дни аномальной жары. Первый выходной, суббота 8 июня, привела к сотням отдыхающих на пляже в парке 300-летия Санкт-Петербурга, передают очевидцы в социальной сети.