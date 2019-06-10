Сегодня гидравлические испытания пройдут в четырех районах Петербурга

Всего с 13 мая по 1 сентября 2019 года ГУП “ТЭК СПб” выполнит планово-профилактический ремонт 277 энергетических источников и 220 центральных тепловых пунктов. Фото: https://pixabay.com

Всего с 13 мая по 1 сентября 2019 года ГУП “ТЭК СПб” выполнит планово-профилактический ремонт 277 энергетических источников и 220 центральных тепловых пунктов. Фото: https://pixabay.com

Испытания пройдут в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Пушкинском районах.

Сотрудники ГУП “ТЭК СПб” будут проверять в Выборгском районе внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной Большой Сампсониевский проспект, 52. Также распределительные тепловые сети к домам Володарского 72-74 и котельной Первомайская, 37. Помимо этого, проверка будет проходить в зоне распределительных тепловых сетей от котельной Б. Сампсониевский 45 лит. Б.

В Красногвардейском районе испытаниям подвергнутся внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной Конторская 18. Также внутриквартальные тепловые сети к потребителям, расположенным по Шоссе Революции д.51 к.1,2;

В Красносельском районе испытания затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении 8-ой Красносельской котельной.

В свою очередь в Пушкинском районе проверят распределительные тепловые сети от котельной в границах: Павловское шоссе, ул. Пионерская, Спортивная, Новая и внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной ул. Горная, д12.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что напротив корпуса Горного университета ставят светофор.